Randolfe chama criação de TRF-6 de ‘imoral’

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) não poupou críticas à aprovação feita na Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira, 26, do projeto de lei que cria o Tribunal Regional Federal da 6.ª Região (TRF-6), em Minas Gerais. O texto seguirá agora para o Senado.

Segundo o parlamentar, “é imoral e inaceitável” o aumento de gastos do Judiciário em meio à pandemia do novo coronavírus. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), também é crítico do plano de criar uma nova estrutura em meio a discussões sobre contenção de despesas públicas.

“Criar um TRF e aumentar gastos da justiça quando brasileiros estão passando fome, outros desempregados e outros doentes? Não é hora para isso! É imoral e inaceitável! O parlamento precisa ser mais preciso com as prioridades do País!”, escreveu Randolfe no Twitter.