Randolfe chama de ‘covardia’ votação pela autonomia do BC

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) não está nada satisfeito com a votação prevista no Senado para a tarde desta terça-feira, 3, sobre a autonomia do Banco Central (BC). A proposta garante mandato fixo para o presidente e diretores da instituição.

Pelo Twitter, o senador cobrou que seja feito um debate mais amplo sobre a questão, pois o País está às vésperas de eleições municipais e em meio à pandemia da covid-19.

“A autonomia do Banco Central não pode ser votada sem discussão. O Senado deve exigir e se comprometer com uma discussão ampla. Precisamos ser responsáveis! Estamos a 12 dias de uma eleição e no meio de uma pandemia. É covardia tentar votar desesperadamente a autonomia do BC agora!”, escreveu Randolfe.