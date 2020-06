Randolfe cobra cassação de Flávio Bolsonaro

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) usou o Twitter nesta quinta-feira, 18, dia em que o ex-assessor Flávio Queiroz foi preso em Atibaia, para cobrar que o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) seja cassado “urgente”.

“Queiroz foi preso! E foi encontrado na casa do advogado de FLÁVIO BOLSONARO. Quem poderia imaginar essa relação? Aliás, está na hora da nossa denúncia contra Flávio andar. Tem que ser cassado URGENTE! O senador e filho do presidente deve respostas à justiça”, escreveu o líder da oposição no Senado.

Queiroz foi preso nesta manhã em Atibaia, interior de São Paulo, em um imóvel que, segundo o Ministério Público de São Paulo, pertence ao advogado de Frederick Wassef, defensor de Flávio. A prisão ocorreu no âmbito da Operação Anjo, determinada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro.