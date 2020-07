Randolfe diz que Congresso precisa ‘tomar as rédeas’ da tributária

Em uma sequência de mensagens publicadas no Twitter na manhã desta quarta-feira, 22, o líder da oposição no Senado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), afirmou que a proposta de reforma tributária entregue ontem pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, ao Congresso tem como único mérito a unificação de impostos.

Segundo o senador, agora é hora de o Congresso tomar as rédeas da tributária para “construir uma reforma justa” que combata a desigualdade social.

“A proposta do Governo de Reforma Tributária tem o mérito somente de unificar impostos federais, estaduais e municipais. É preciso mais! Temos que acabar com a injustiça fiscal onde os mais pobres pagam mais, implantado a progressividade da carga tributária”, escreveu Randolfe.

A principal alteração proposta pelo governo é a unificação do PIS e do Cofins, os dois impostos federais sobre o consumo. Isso se daria por meio da criação de um novo imposto, a Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços (CBS).

“A reforma tributária não deve aumentar a carga, pelo contrário, pode se aproveitar o momento para tornar permanente a desoneração dos impostos sobre a folha de pagamento, por exemplo. É um debate que precisa ser amplo e, infelizmente, teve um péssimo começo com a proposta do governo”, disse o senador.

A proposta do Governo de Reforma Tributária tem o mérito somente de unificar impostos federais, estaduais e municipais. É preciso mais! Temos que acabar com a injustiça fiscal onde os mais pobres pagam mais, implantado a progressividade da carga tributária. — Randolfe Rodrigues 🇧🇷 (@randolfeap) July 22, 2020