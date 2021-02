Randolfe diz que conseguiu assinaturas necessárias para instalar CPI da covid

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), líder da oposição na Casa, afirmou nesta quarta-feira, 3, que conseguiu as assinaturas necessárias para a abertura de uma Comissão de Inquérito Parlamentar (CPI) para investigar os crimes cometidos pelo governo federal durante a pandemia do novo coronavírus.

O pedido de abertura já foi protocolado. Agora, depende que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), acate o pedido e instale a chamada “CPI da Covid”.

“Conseguimos as assinaturas necessárias e vamos protocolar a CPI da COVID-19 p/ apurar as responsabilidades do governo federal pelas crises sanitária e econômica causadas pela pandemia!”, anunciou o parlamentar no Twitter.

Como você leu no BRP, se for aprovada, a CPI poderá se transformar num instrumento de mais desgaste político ainda para o presidente Jair Bolsonaro, associando os erros no trato da pandemia diretamente a sua gestão.