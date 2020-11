Randolfe diz que ‘não há respeito’ do governo com o Amapá

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) disse na manhã desta segunda-feira, 23, que não há respeito por parte do governo federal para com a população do Amapá, que enfrenta um apagão elétrico desde o último dia 3 de novembro.

Apenas no último sábado, 19 dias após o início da falta de energia elétrica na maioria das cidades do Estado, é que o presidente Jair Bolsonaro visitou Macapá.

“Não há respeito ou qualquer humanidade por parte do governo em relação ao povo amapaense. Além do show de horrores que ele veio protagonizar sem resolver nada, recorreu para não pagar auxílio emergencial aos atingidos. Continuamos lutando ao lado do povo do Amapá!”

Na última sexta, o Tribunal Regional Federal (1ª Região) acatou pedido da União e derrubou a decisão da Justiça do Amapá que determinou o pagamento de duas parcelas de R$ 600 do auxílio emergencial por dois meses para famílias carentes atingidas pelo apagão no Estado.