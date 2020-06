Randolfe diz que pedido de Bolsonaro ‘beira a psicopatia’

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) comentou nesta sexta-feira, 12, o pedido feito ontem pelo presidente Jair Bolsonaro para que seus apoiadores “arranjem uma maneira de entrar e filmar” os hospitais de campanha construídos para tratar pacientes infectados pela covid-19. Na avaliação do líder da oposição no Senado, a recomendação do chefe do Executivo “beira a psicopatia”.

“O Brasil caminha para 50 mil mortes por covid-19 e Bolsonaro, por sua vez, incita a população a invadir hospitais! Esse tipo de coisa já beira a psicopatia! Não é possível alguém fomentar e lutar tanto para que um genocídio se efetive!”, escreveu no Twitter. O comentário de Bolsonaro foi feito durante transmissão ao vivo pelas redes sociais na noite de ontem.