Randolfe e Furlan em busca de vacinas para Macapá

Após a vitória de Dr.Furlan (Cidadania) nas eleições municipais de Macapá, o prefeito eleito e o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) iniciaram tratativas com São Paulo para adquirir vacinas para a capital do Amapá. O parlamentar informou que logo nesta segunda-feira, ele e Furlan entraram em contato com o governador paulista, João Doria, e com o Instituto Butantan, para tratar da compra de doses do imunizante.

“Desde as primeiras horas de hoje, já estou em tratativa com o prefeito eleito de Macapá, Dr. Furlan, o governador de São Paulo, João Doria, e o Instituto Butantan para providenciarmos doses de vacina para o povo de Macapá”, disse o senador.

https://twitter.com/randolfeap/status/1341074006913511428