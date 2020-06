Randolfe: ‘Impeachment de Bolsonaro é uma necessidade civilizatória’

Depois da prisão de Fabrício Queiroz e da demissão do ministro da Educação, Abraham Weintraub, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) intensificou sua defesa do impeachment de Jair Bolsonaro. Hoje, ainda não há nenhum processo aberto nesse sentido no Congresso. Mas o senador da oposição não tem dúvidas que esse processo é “imperativo”.

“O impeachment de Bolsonaro é uma necessidade civilizatória neste país. Todos nós, que defendemos e lutamos pela garantia da democracia, devemos tratar o afastamento do presidente, neste momento, como imperativo”, defende Randolfe.