Randolfe: ‘Jamais avançaremos sem uma cultura forte’

Equipe BR Político

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) classificou como “barbárie” o decreto do governo federal que transferiu a Secretaria Especial de Cultura do Ministério da Cidadania para a pasta do Turismo.

“É uma barbárie o que Bolsonaro faz com a Cultura! Seus ataques reiterados são resultados de uma mente vil, fadada ao retrocesso, de onde a mente dele nunca saiu!”, escreveu o parlamentar em sua conta no Twitter.

A transferência ocorre um dia depois de o governo exonerar o então secretário de Cultura, Ricardo Braga, que ficou dois meses no cargo. Esse pode ser considerado mais um rebaixamento da área cultural por parte do governo, já que a Secretaria de Cultura foi criada para substituir o Ministério da Cultura, que foi extinto no início da gestão do Bolsonaro.

“Jamais avançaremos sem uma cultura forte. Jamais avançaremos com um governo que odeia a cultura!”, afirmou Randolfe.