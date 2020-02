Randolfe lamenta naufrágio de navio

Equipe BR Político

O senador Randolfe Rodrigues (Rede) usou o Twitter neste sábado, 29, para lamentar o naufrágio de uma navio de médio porte no Amapá, seu Estado natal. A embarcação de nome Anna Karoline III saiu ontem de Macapá com destino a Santarém (PA). O naufrágio aconteceu na manhã de hoje no rio Jari. O número de mortos, desaparecidos e feridos ainda não foi confirmado pelo governo do Estado. Por enquanto, foram encontrados os corpos de duas mulheres.

“Sábado começou com a triste notícia do naufrágio de um navio no AP. Algumas mortes foram confirmadas. Equipes de salvamento trabalham no resgate das vítimas. As causas são apuradas, mas insistimos na necessidade de segurança nos nossos rios”, lamentou o senador.