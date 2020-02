Randolfe: ‘Mais um capítulo do estelionato eleitoral de Bolsonaro’

Equipe BR Político

Ao comentar uma reportagem da Folha, que aponta que o Bolsa Família está travado em cidades pobres do País, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), classificou o episódio como “crueldade” e afirmou, na manhã desta segunda-feira, 10, se tratar de “mais um capítulo do estelionato eleitoral de Bolsonaro”.

Segundo a reportagem, nos últimos cinco meses, o governo federal travou o programa de transferência de renda às famílias carentes em uma a cada três cidades mais pobres do Brasil.

“Ele disse que não ia acabar com o programa, mas o desmonta, o sabota! O Bolsa Família está tendo o período mais longo de baixo índice de entrada de novos beneficiários da história”, escreveu no senador no Twitter.