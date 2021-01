Randolfe: ‘Não existe normalidade sem vacina’

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) reagiu nesta quarta-feira, 6, ao anúncio do presidente Jair Bolsonaro de que o governo vai suspender a compra de seringas até que os preços do material “voltam à normalidade”. Segundo o parlamentar, só existirá normalidade com vacina contra a covid-19. O governo ainda não estabeleceu data para o iníncio da imunização da população.

Hoje pela manhã, mais de uma semana depois da fracassada tentativa do governo federal de adquirir seringas e agulhas para a vacinação contra a covid-19 – que ainda não tem data para começar – o presidente Jair Bolsonaro culpou a indústria pelo insucesso e disse que o Ministério da Saúde suspendeu a compra do material até que os preços “voltem à normalidade”.

“Não existe normalidade sem vacina. Voltar à normalidade é parar de morrer gente e a economia voltar a funcionar. O país precisa gerar emprego e renda e as famílias precisam ter o que comer na mesa. A normalidade que o povo precisa é essa! VACINA JÁ!”, escreveu Randolfe no Twitter.