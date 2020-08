Randolfe: ‘O que André Mendonça tem a esconder?’

A recusa de André Mendonça em participar de sessão do Senado para explicar um suposto “dossiê” da Secretaria de Operações Integradas (Siopi) contra funcionários públicos “antifascistas” irritou o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP). O líder da minoria na Casa Legislativa está pedindo, então, que caso o ministro da Justiça não vá como convidado, que seja convocado dar explicações.

“O que o Ministro tem a esconder? Ladra como um leão para espionar opositores, mas foge como um gatinho quando é chamado para se explicar”, disse. “Com a recusa do Ministro, agora é dever moral do Senado colocar para apreciação o requerimento de convocação do Ministro, subscrito por mim e pelo senador Jaques Wagner”, afirmou Randolfe.

Mendonça havia prometido aceitar o convite na última semana, após pressão dos senadores. Uma reportagem do Uol mostrou que o Siopi teria feito um dossiê com 579 servidores públicos federais e estaduais que se identificam como antifascistas. Mendonça recusou o convite alegando que, por se tratar de um assunto sigiloso, não poderia falar sobre ele em uma sessão aberta da Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência.