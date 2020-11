Randolfe: ‘O que está ocorrendo no Amapá é criminoso’

O senador amapaense Randolfe Rodrigues (Rede) usou o Twitter na noite de terça-feira, 17, para protestar contra o novo apagão total que atingiu 13 das 16 cidades do Estado na noite de ontem.

“O que está ocorrendo no Amapá é criminoso!”, escreveu o parlamentar. As cidades atingidas já estavam com fornecimento parcial de energia devido ao blecaute ocorrido em 3 de novembro.

Em nota, a Eletronorte informou que ocorreu um desligamento da Usina Hidrelétrica Coaracy Nunes, que está fornecendo parte do abastecimento ao Amapá, em decorrência de “um evento externo à usina, provavelmente no sistema de distribuição de energia elétrica”.

Já a Linhas de Macapá Transmissora de Energia, concessionária responsável pela transmissão no Estado informou, em nota, que não há problemas no transformador da subestação na capital que fornece o serviço e que o apagão “deve ser confirmado com as autoridades”.

“A Concessão da LMTE tem que ser cassada imediatamente e as linhas de transmissão encampadas pela ELETRONORTE. A diretoria da ANEEL e do ONS tem que ser afastadas até a conclusão das investigações conforme peticionamos na justiça”, completou o senador na mensagem.