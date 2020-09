Randolfe pede auditoria de ação do Ministério do Meio Ambiente no Pantanal

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) enviou um ofício ao Tribunal de Contas da União (TCU) nesta terça-feira, 15, solicitando uma auditoria sobre a ação do ministério comandado por Ricardo Salles no combate aos incêndios que estão atingido o bioma do Pantanal. Na semana passada, apesar dos alertas sobre o grande número de focos de incêndio e dos efeitos da devastação, o ministro e outros integrantes do governo se concentravam em negar a ocorrência de queimadas florestais.

Apenas no domingo o governo deu sinal de ação. Foi o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, que se dispôs a enviar auxílio aos governos de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Estados cujos territórios estão sendo afetados pelas queimadas, para lidar com a situação.

“Até meados deste mês, o monitoramento por satélites feito pelo Inpe detectou 12.703 focos ativos de incêndio. Isso representa dezenas de frentes descontroladas de queimadas, mostrando a absoluta ineficiência da ação governamental”, diz o ofício. “Não podemos perder nossas riquezas, especialmente pela irresponsabilidade de um Governo medíocre!”, escreveu o senador nas redes sociais.