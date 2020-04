Randolfe protocola convite para Moro falar no Senado

O líder da minoria no Senado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), convidou nesta sexta, 24, o ex-ministro Sérgio Moro para falar à Comissão de Constituição e Justiça da Casa sobre as acusações feitas hoje contra o presidente Jair Bolsonaro. Conforme você leu mais cedo aqui no BRP, foram:

ter manifestado expressamente a intenção de interferir politicamente na Polícia Federal, não apenas na direção-geral, mas nas superintendências regionais; que Bolsonaro afirmou expressamente que queria uma PF subordinada a ele, que ele tivesse acesso pessoal à cúpula da PF para interferir em investigações em andamento e inclusive ter acesso a relatórios de inteligência; que o presidente fez o que nem Lula e Dilma Rousseff fizeram: interferir politicamente na Polícia Federal; que Bolsonaro traiu a palavra de que não haveria interferência política no Ministério da Justiça e que ele teria carta-branca para conduzir a pasta; que é mentira do presidente que Maurício Valeixo teria pedido para deixar a Polícia Federal; ele teria sido comunicado na noite de quinta-feira a Valeixo que a exoneração sairia no Diário Oficial na manhã de sexta; que ele não assinou a demissão de Valeixo no DOU, como consta da publicação e foi sustentado por Bolsonaro no Twitter e pelo perfil oficial da Secom; que Bolsonaro também gostaria de ter acesso a inquéritos que correm no Supremo Tribunal Federal e manifestou a ele preocupação com essas investigações.

Em razão da pandemia, a CCJ está inoperante, cabendo ao presidente da Casa, Davi Alcolumbre, acioná-la novamente.

Acabo de protocolar convite p/ que o agora ex-ministro da Justiça, Sergio Moro, fale ao Congresso sobre as graves denúncias que externou hoje. O convite é p/ falar à CCJ, e a senadora @SimoneTebetms já se mostrou disposta a reativar a comissão.https://t.co/YAbxxDtppw — Randolfe Rodrigues (@randolfeap) April 24, 2020