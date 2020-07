Randolfe: ‘Quase 600 dias sem pautar o fim do foro privilegiado’

O líder da minoria no Senado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), reclamou neste sábado, 11, da demora da pauta no Congresso do projeto de lei que restringe o foro privilegiado para crimes cometidos por políticos e membros do Judiciário. “Quase 600 dias sem pautar o fim do Foro Privilegiado. Já se passaram 577 dias, deu tempo p/ muita coisa acontecer no mundo. Das mais esperadas às mais surpreendentes. Menos o fim do foro privilegiado! Por que é tão difícil colocar em pauta? Até quando?”, escreveu o senador, junto a um vídeo que cita acontecimentos no Brasil e mundiais desde o início de 2019 e finaliza com a mensagem: “sabe o que não aconteceu nesse tempo? Rodrigo Maia não pautou o foro privilegiado. Qual a desculpa agora?”

