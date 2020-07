Randolfe quer acesso a material do Facebook sobre clã Bolsonaro

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) apresentou na quarta-feira, 8, à CPMI das fake news um requerimento no qual solicita ao Facebook o material de contas falsas removidas da rede que eram ligadas à família Bolsonaro. Ontem, a rede social derrubou uma rede de fake news e perfis falsos ligados a integrantes do gabinete do presidente Jair Bolsonaro, a seus filhos, ao PSL e aliados.

“Apresentei requerimento à CPMI das fake news solicitando ao Facebook o material das contas falsas removidas da rede que eram ligadas à família Bolsonaro. A utilização indevida de dinheiro público e os ataques à democracia devem ser investigados e punidos!”, escreveu o parlamentar no Twitter. A comissão deve retornar às atividades em agosto.