Randolfe quer convocar ministro do Turismo no Senado

Líder da Rede, o senador Randolfe Rodrigues (AP), avisou que vai apresentar, na terça, pedido de convocação para que o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, compareça à Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle. Como o ministro foi indiciado pela Polícia Federal, suspeito de participação no esquema de candidaturas laranjas do PSL em Minas Gerais, Randolfe entende que ele precisa prestar explicações sobre o caso.

O senador lembra que, até agora, o ministro tinha recusado os convites para falar sobre o assunto. Por ser convite, a autoridade pública pode declinar do chamado. Se for aprovada uma convocação, a lei obriga seu comparecimento ao Congresso.

“O ministro do Turismo foi indiciado pela PF por envolvimento no laranjal do PSL! Álvaro cancelou 3 vezes ida à CTFC para atender nosso convite. Transformarei o convite em convocação terça. E, como Bolsonaro prometeu, aguardaremos a exoneração imediata do ministro”, postou Randolfe nas suas redes sociais.