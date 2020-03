Por causa do risco de contaminação do coronavírus, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), defende que seja fechada a fronteira do Amapá com a Guiana Francesa. O senador enviou ofício aos ministérios das Relações Exteriores e da Defesa propondo a medida.

“Na Guiana Francesa, foram onze casos confirmados pelas autoridades e, considerando o fluxo de pessoas na região fronteiriça, o impacto da pandemia do coronavírus no Amapá não pode ser ignorado”, afirmou o senador.