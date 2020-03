Randolfe quer renda básica para grande parcela dos brasileiros

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) quer que o governo proporcione uma renda básica para boa parcela dos brasileiros durante a crise do coronavírus. Ele apresentou um projeto que obriga a União a pagar R$ 300 para todos os brasileiros com renda per capita inferior a três salários mínimos. “Nosso povo mais pobre não deve pagar pela crise!”, disse. No ano passado, a renda per capita do Brasil foi de R$ 1.439, com 12 Estados ficando abaixo do salário mínimo. Pelas contas, o benefício custaria R$ 23 bilhões para os cofres públicos, segundo a Época.

