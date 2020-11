Randolfe questiona adiamento de eleição somente em Macapá

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) pressiona para que o adiamento da eleição no Amapá não atinja somente a capital, Macapá, conforme definido pelo Tribunal Superior Eleitoral em razão do apagão que atinge 13 municípios do Estado após o transformador da subestação na capital pegar fogo. Virtual candidato ao governo em 2022, o parlamentar apoia o candidato do PSB na disputa municipal, o ex-senador João Capiberibe, de quem foi assessor quando Capi, como é conhecido, foi governador.

Do outro lado da acirrada disputa agravada com o apagão está o irmão de Davi Alcolumbre, Josiel (DEM), que se colocou contra, mas agora se põe a favor do adiamento da eleição em Macapá, levando em conta sua queda de 9 pontos nas pesquisas de intenção de votos. O mesmo movimento hesitante fez o presidente do Senado.