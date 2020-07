Randolfe reage a veto de Bolsonaro: ‘É mais um e daí’

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) criticou, nesta sexta-feira, 3, os vetos do presidente Jair Bolsonaro ao projeto de lei que estabelece a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes públicos.

“Bolsonaro VETOU a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais públicos, estabelecimentos, templos religiosos e outros locais fechados. Mais de 1,5 milhão de infectados. Mais de 60 mil mortes. Esse veto é mais um ‘e daí‘ do genocida confesso que é Bolsonaro!”, escreveu Randolfe no Twitter.

A sanção está publicada na edição desta sexta-feira, 3, no Diário Oficial da União. Entre os vetos está a obrigatoriedade do uso de máscaras em órgãos públicos e em estabelecimentos comerciais, industriais, templos religiosos e demais locais fechados em que haja reunião de pessoas, como disse Randolfe, além da obrigação do poder público a fornecer máscaras à população vulnerável economicamente. Os estabelecimentos também não serão obrigados a fornecer máscaras gratuitamente aos funcionários.

Bolsonaro também excluiu do texto a proposta do Congresso que agravava a punição para infratores reincidentes ou que deixassem de usar máscara em ambientes fechados.