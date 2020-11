Randolfe rebate ministro e diz que vida no AP está ‘longe de voltar ao normal’

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) usou o Twitter na manhã desta segunda-feira, 9, para responder afirmação do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, de que a “vida está voltando ao normal” no Amapá, atingido por um apagão deste a última terça-feira. A declaração do auxiliar do presidente Jair Bolsonaro foi dada ao Globo, no domingo.

“Eu diria que a vida está voltando ao normal. Os serviços estão funcionando normalmente, restaurante, hotéis, bares, postos de combustíveis. Os hospitais nunca tiveram problema. A vida está voltando ao normal. Hoje está com 76% da carga normal do Amapá atendida. E eu acredito que nos próximos 10 dias a situação esteja totalmente normalizada em termos de carga”, afirmou.

Como você leu no BRP, nesta manhã, o ministro afirmou ser impossível cumprir o prazo estipulado pela Justiça do Estado para reestabelecer 100% da energia elétrica do Amapá até amanhã.

“Ministro, a vida do povo amapaense está longe de voltar ao normal. Muito pela incompetência do próprio @Minas_Energia. Que solução vocês vão apresentar p/ a retomada integral da energia no Amapá? Quantos dias mais nossa população terá que esperar resolução por parte do Governo?”, cobrou Randolfe na rede social.