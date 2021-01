Randolfe reclama de ‘deboche’ de Pazuello com data da vacinação

A oposição no Congresso não gostou nada do “deboche” de Eduardo Pazuello (Saúde) com a data para o início da vacinação. Randolfe Rodrigues (Rede-AP), a fala do ministro, que disse que a imunização começa no “Dia D e na Hora H” tira sarro da dor de milhares de brasileiros vítimas da covid-19. “Além de uma imensa responsabilidade, isso é um deboche c/ as milhares de vítimas e c/ todo o povo brasileiro que vive o risco da COVID-19 diariamente!”, disse o senador.

“A VACINA TEM QUE SER IMEDIATAMENTE, e vamos lutar com todas as forças para que assim seja! Ainda hoje, iremos mais uma vez ao Supremo Tribunal Federal para garantir a vida dos brasileiros”, completou.