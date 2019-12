Randolfe: ‘Rede apoia votação urgente do pacote anticrime’

Equipe BR Político

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), líder da oposição no Senado, afirmou nesta sexta-feira, 6, que apoia a votação urgente do pacote anticrime “nos termos em que foi aprovado pela Câmara dos Deputados”. Como você leu aqui no BRP, o pacote de medidas do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, foi bastante modificado pelos deputados. A principal mudança foi a retirada do excludente de ilicitude da proposta. Além disso, o pacote agora também incluirá a figura do “juiz de garantia”, que tem como uma das responsabilidades garantir que os direitos individuais dos investigados não sejam violados.

“Começaremos, na terça-feira, 10, a coletar assinaturas no requerimento de urgência, tão logo ser aprovado pela CCJ, para que depois seja aprovado no plenário”, escreveu Randolfe no Twitter. O senador afirmou também que conversará hoje com o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP), a respeito da votação do pacote.

Na última quinta-feira, 5, o deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ), foi criticado pela esquerda por votar favoravelmente à proposta do ministro. O parlamentar argumentou que só lhe restavam duas opções: votar a favor do pacote desidratado ou permitir que o pacote original de Moro fosse resgatado.