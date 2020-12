Randolfe sobre Crivella: ‘Lugar de corrupto é na cadeia’

Após a prisão do prefeito do Rio de Janeiro. Marcelo Crivella (Republicanos), o senador Raldolfe Rodrigues (Rede-AP) prestou solidariedade, na manhã desta terça-feira, 22, à população carioca.

Derrotado na disputa em segundo turno no último dia 29 de novembro, Crivella é acusado de participação em um esquema de corrupção na prefeitura do Rio e foi detido por policiais em casa.

“Minha solidariedade à população do RJ. O povo é que sofre c/ a ganância de político que não tem responsabilidade c/ a coisa pública. Lugar de corrupto, é mesmo na cadeia! Por isso, esperamos que a justiça seja célere nas investigações do ‘QG da propina’, onde Crivella é suspeito”, escreveu Randolfe no Twitter.