Randolfe sobe em trator e diz: ‘Cid, estou indo para Sobral te ajudar’

Gustavo Zucchi

No meio do carnaval, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) decidiu mandar um “recado” para Cid Gomes (PDT-CE). Vestido como folião e com barulho de bateria de escola de samba ao fundo, Randolfe aparece subindo em um trator dizendo: “Vambora, Cid! Estou indo para Sobral te ajudar aí”. Randolfe passou o carnaval em Macapá. O momento, registrado em vídeo, está circulando a internet e enfurecendo a militância bolsonarista.

Na última semana, Cid Gomes tentou romper com uma retroescavadeira o bloqueio que PMs amotinados faziam e acabou baleado. Por sua vez, os seguidores do presidente da República estão defendendo a reação dos policiais. O senador Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ), por exemplo, disse que são apenas “pessoas buscando um melhor salário”.