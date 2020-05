Randolfe sobre liberação da cloroquina: ‘Irresponsável’

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) chamou de “irresponsável” a mudança feita pelo Ministério da Saúde no protocolo de uso da cloroquina em pacientes com covid-19. A alteração foi publicada nesta quarta-feira, 20. O ministro-interino da pasta, Eduardo Pazuello, liberou a prescrição do medicamento desde os primeiros sinais da doença causada pelo coronavírus, mesmo que ainda não tenha sido comprovada a eficácia da droga para este tipo de tratamento.

“Irresponsável! Sem qualquer comprovação científica, da cabeça dele, Bolsonaro alterou o protocolo da cloroquina. Quem prescreve remédio é médico, presidente tinha que governar! Mas o que esperar de um genocida? Irresponsável!”, escreveu Randolfe no Twitter.

A pressão do presidente Jair Bolsonaro pela mudança no protocolo da cloroquina foi o que motivou a saída de Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich do Ministério da Saúde. Ambos eram médicos.