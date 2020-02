Randolfe sobre vídeo no trator: ‘Não incitei a violência’

Gustavo Zucchi

Após ser divulgado na internet um vídeo no qual, de cima de um trator, diz que irá para Sobral ajudar Cid Gomes (PDT-CE), o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) emitiu uma nota se defendendo. Diz que apenas se “solidarizou” com a luta do pedetista “contra o fascismo” e que em “nenhum momento” incitou a violência ou desrespeitou às instituições”. “O vídeo foi totalmente deturpado. A situação do Ceará é crítica e merece atenção redobrada”, disse.

“Tenho profunda admiração pelo trabalho da Polícia Militar. Policial merece respeito, miliciano cadeia! Greve reivindicativa tem meu apoio, motim armado não, é crime! Imaginem o caos que seria qualquer greve de uma categoria com todo mundo armado?”, afirmou.