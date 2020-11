Randolfe sobre volta da energia no Amapá: ‘A solução é paliativa’

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) comemorou nesta terça-feira, 24, o reestabelecimento da energia elétrica no Amapá. Mais cedo, um segundo transformador foi ligado na subestação de Macapá, o que possibilitou o fim do rodízio de energia. O parlamentar avaliou, no entanto, que a “solução é paliativa”.

O senador cobrou que haja um transformador reserva para evitar que novos blecautes ocorram no Estado. “Graças aos trabalhadores e trabalhadoras, nosso sistema elétrico voltou a funcionar integralmente. Mas a solução é paliativa. Não dá para continuar sem um transformador reserva em Macapá e o Jari precisa de outro para suprir. Caso contrário, estaremos sempre em risco de apagão”, escreveu Randolfe no Twitter.

O parlamentar apontou ainda quatro pontos que ainda aguardam solução:

“1. Responsabilização dos culpados! Não podemos esquecer do caos que as empresas e o governo causaram ao nosso povo. Os culpados devem ser punidos!

2. Vamos continuar na implantação da CPI do apagão p/ que não ocorra novamente e para que os culpados paguem!

3. O povo amapaense não deve pagar a conta do mês que esteve sob apagão e precisamos encontrar solução imediata para redução das tarifas de energia no Estado.

4. O povo sofreu danos que devem ser reparados! Eletrodomésticos, casas inteiras, além de danos psicológicos e imateriais que devem ser averiguados e sanados”, concluiu.