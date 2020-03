Randolfe tenta derrubar teto de gastos

Gustavo Zucchi

Com a crise de saúde provocada pelo coronavírus, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) está tentando suspender por dois anos as regras que estabelecem o teto de gastos. Ele protocolou nesta quarta-feira, 11, uma proposta de emenda à Constituição que deixaria sem validade pelo tempo estipulado a limitação do crescimento dos gastos públicos. “Um dos melhores modos de evitar a recessão é suspender ou até eliminar o teto de gastos”, justifica, explicando que essa ação seria necessária diante da epidemia de coronavírus e a consequente crise econômica. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, avisou que não é hora de mexer no teto de gastos e que essa mudança teria de esperar o ajuste das despesas.