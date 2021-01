Randolfe vai ao STF por compra de doses da CoronaVac

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) quer levar à Justiça a obrigação do governo federal adquirir as 54 milhões de doses que compõe o novo lote da CoronaVac. O Instituto Butantan tem pressionado o governo a dar uma resposta rápida, ameaçando exportar o imunizante.

“Estamos peticionando hoje no STF, para que seja determinado que o Governo adquira imediatamente as doses de vacinas disponibilizadas pelo Instituto Butantan. A vida não pode esperar!”, avisou Randolfe. “O Governo, não satisfeito em perder as vacinas da Pfizer, ignorou a urgência da situação no país e quer que o povo espere até MAIO! Isso supera o absurdo.”