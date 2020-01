Randolfe vai apresentar notícia-crime contra Wajngarten

Apesar do recesso parlamentar, o líder da oposição no Senado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), planeja tomar medidas contra o chefe da Secretaria de Comunicação (Secom) do governo, Fábio Wajngarten. Pelo Twitter, o senador afirmou que vai apresentar notícia-crime à PGR contra o auxiliar do presidente Jair Bolsonaro. Além de sua convocação para depor na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor.

“Vou pedir a convocação do chefe da Secom, Fábio Wajngarten, para depor na CTFC (Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor) do Senado e apresentarei uma notícia-crime na PGR”, afirmou Randolfe, na noite de quarta-feira, 15.

Ao contrário do q faz o presidente, não vamos aceitar outra denúncia d corrupção contra esse desgoverno ir p/ debaixo do tapete. Vou pedir a convocação do chefe da Secom, Fábio Wajngarten, p/ depor na CTFC do Senado e apresentarei uma notícia-crime na PGR.https://t.co/dw8Mg0TQH6 — Randolfe Rodrigues (@randolfeap) January 15, 2020

Ontem, a Folha revelou que a empresa da qual Wajngarten era sócio e da qual se afastou ao ir para a Secom mantém contratos e recebe verba de emissoras de TV e agências de publicidade que recebem recursos da própria secretaria.

Na sequência, em outra publicação, o senador classificou a denúncia como “gravíssima”. “O chefe da Secom, Fábio Wajngarten, estaria recebendo dinheiro de emissoras de TV e agências contratadas pelo governo! Conflito de interesses? Corrupção? Improbidade administrativa? A certeza é que a mamata não teve fim!”, disse Randolfe.