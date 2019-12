Randolfe: ‘Vamos denunciar as graves ameaças aos povos indígenas’

Presente à Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP25), em Madri, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) afirmou que vai aproveitar o evento para denunciar as ameaças que os índios brasileiros estão sofrendo.

Ele se referiu ao assassinato ontem de dois líderes dos Guajajara, mortos a tiros no Maranhão. Outros dois indígenas também ficaram feridos.

“O sangue de indígenas brasileiros segue derramando com mais assassinatos. Não calaremos! Vamos denunciar na COP25 as graves ameaças aos povos indígenas no Brasil. Toda nossa solidariedade ao povo Guajajara. Vocês não estão sozinhos!”, afirmou Randolfe nas suas redes sociais.