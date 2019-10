Randolfe vê ‘obstrução de Justiça’ de Bolsonaro no caso Queiroz

Equipe BR Político

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) afirmou na CPMI das fake news que o presidente Jair Bolsonaro terá obstruído a Justiça caso o deputado Alexandre Frota (PSDB-SP) comprove a versão dita no colegiado de que ele recebeu o telefonema de Bolsonaro para reclamar do pedido que Frota fizera minutos antes na Câmara para que o ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, fosse preso. Queiroz é investigado pelo Ministério Público no Rio de Janeiro por suspeitas da prática de “rachadinha” no gabinete do filho do presidente da República.

“Caso comprovado, ocorreu, portanto, obstrução à justiça por parte do presidente”, escreveu Randolfe no Twitter nesta tarde de quarta, 30.