Em ato final na PGR, Dodge apresenta denúncia no caso Marielle

Cassia Miranda

Em seu ato final como procuradora-geral da República, Raquel Dodge protocolou uma denúncia envolvendo o assassinato da ex-vereadora Marielle Franco (Psol), além de ter aberto um novo inquérito referente ao caso. De acordo com Dodge, o inquérito instaurado nesta terça-feira, 17, indica que houve desvirtuamento da investigação do assassinato da ex-vereadora carioca e do motorista Anderson Gomes. Três pessoas foram denunciadas, entre elas está Domingos Brazão, conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Rio.

Nesta tarde, último dia da gestão Dodge na PGR, ela apresentou um balanço do biênio em que esteve a frente do MPF, 2017-2019. No total, foram 64 denúncias apresentadas ao STF e STJ, o que equivale a uma a cada sete dias. Ao todo, 224 pessoas foram denunciadas. Segundo a procuradora, o número demonstra a “dedicação ao ofício” que ela teve durante o mandato.

Durante a gestão, Dodge foi alvo de críticas pela lentidão na condução da Lava Jato. “Tenho consciência de que não fiz isso”, disse. No balanço de hoje, a procuradora disse que 19 pedidos de homologação de delação premiada foram feitos nos últimos dois anos. Segundo Dodge, ela fez questão de manter o sigilo sobre as delações para que fosse cumprida a lei e que não houvesse vazamentos.