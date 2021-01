Reação de Bolsonaro às vacinas é constrangedora

Não dá para imaginar que as quase 20 horas que o presidente Jair Bolsonaro passou em silêncio após a Anvisa autorizar, no domingo, 17, o uso emergencial das vacinas Coronavac e Oxford/AstraZeneca tenham sido utilizadas para pensar sobre qual seriam as melhores palavras para reagir à possibilidade de o País iniciar a vacinação contra o vírus que já matou mais de 200 mil brasileiros.

A reação do presidente, na manhã desta segunda-feira, 18, foi constrangedora.

Enquanto todos os líderes de países onde já houve o início da vacinação contra a covid-19 – isso inclui o também negacionista Donald Trump – comemoraram essa vitória contra a pandemia, no Brasil, o presidente iniciou sua declaração com um revelador “apesar da vacina”. Palavras sintomáticas de quem, em diversas situações, criticou os imunizantes, recomendou tratamentos sem eficácia científica comprovada e desencorajou a vacinação.

Mesmo tentando consertar a frase, a falta de entusiamos de Bolsonaro foi incorrigível. Ele disse: “Apesar da vacina… Apesar, não, né. A Anvisa aprovou, não tem o que discutir mais. Agora, havendo a disponibilidade no mercado, a gente vai comprar e vai atrás de contratos que fizemos também que era para ter chegado a vacina aqui. Então, está liberada a aplicação no Brasil e a vacina é do Brasil, não é de nenhum governador, não”, disse a apoiadores que o aguardavam na saída do Palácio da Alvorada”.