Reajuste do gás irrita líder do Podemos

Equipe BR Político

O novo reajuste do gás de cozinha irritou o líder do Podemos na Câmara, deputado José Nelto. Ele avisou que irá solicitar a convocação do presidente da Petrobrás, Roberto Castello Branco, para explicar a razão do novo aumento. “Com novo reajuste, gás de cozinha tem aumento duas vezes maior que a inflação medida pelo IPCA. E esse reajuste do gás de cozinha pune as famílias mais carentes”, disse.

Nesta sexta-feira, 27, a estatal anunciou um reajuste de 5% no valor do gás de cozinha para botijões de até 13 kg. O preço final ao consumidor pode variar de acordo com a distribuidora, mas de acordo com aAgência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP), o preço médico praticado em novembro foi de R$ 69,11.