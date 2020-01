Reajuste do salário mínimo nas mãos de Guedes

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro deixou nas mãos do ministro da Economia, Paulo Guedes, a decisão sobre propor ao Congresso uma nova política de reajuste do salário mínimo. “Quem trata deste assunto é o Paulo Guedes, que está fazendo um bom trabalho”, afirmou.

No último dia de 2019, Bolsonaro editou uma medida provisória para reajustar o salário mínimo de R$ 998 para R$ 1.039. O valor representa um aumento de R$ 8 do que estava previsto no Orçamento de 2020. O novo mínimo passou a vigorar em 1º de janeiro.

Bolsonaro disse, ironicamente, que, se pudesse, elevaria o salário mínimo a R$ 10 mil mensais. “Tem que saber de onde vem o dinheiro, só isso”, ponderou. As declarações do presidente foram feitas em frente ao Palácio da Alvorada, informou o Broadcast Político.