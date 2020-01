Reajuste no salário mínimo em jogo

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro afirmou há pouco que em reunião na tarde desta terça-feira, 14, com o ministro da Economia, Paulo Guedes, será debatida uma “brecha” para para aumentar o salário mínimo e garantir a recomposição da inflação do ano passado. Ele disse que “a ideia” é garantir o aumento.

“Vou reunir com Paulo Guedes agora à tarde. Acho que tem brecha para a gente atender aí. Porque a inflação de dezembro foi atípica, né, por causa do preço da carne. Vai ser duas da tarde despacho com Guedes para decidir esse assunto”, disse Bolsonaro em frente ao Palácio da Alvorada.

Questionado se o governo deve recompor a inflação, Bolsonaro disse: “A ideia, no mínimo, é isso aí”. O presidente falou que cada real elevado do mínimo tem forte impacto sobre o Orçamento, mas que “tem de recompor” este pagamento. O salário mínimo foi fixado em R$ 1.039, com alta de 4,1%. O reajuste ficou abaixo do Índice Nacional de Preços ao Mercado (INPC) de 2019, de 4,48%. A previsão, segundo o Broadcast Político, é de que o ministro da Economia dê sinal verde para o aumento.