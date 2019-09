Real lidera perda entre moedas emergentes

Equipe BR Político

Depois de uma queda pontual pela manhã, sob efeito do leilão de venda de dólares do Banco Central, o dólar operou em alta durante todo o dia e, com uma arrancada no final do pregão, fechou a R$ 4,0780, em alta de 1,19%. Isso fez do real a divisa emergente que mais perdeu força ante a moeda americana, informa o Estadão. Na América do Sul, o peso argentino recuou um pouco frente ao dólar, mas seguiu sustentado por leilões do Banco Central da República Argentina (BCRA).

Passado o impacto do anúncio de novas privatizações pelo governo federal, que fez o Ibovespa subir 2% na última quarta-feira, 21, os ativos domésticos perderam força nesta quinta-feira. Além de um movimento típico de correção após momentos de euforia, pesou sobre o mercado local o clima de cautela no exterior, dada a expectativa pelo discurso do presidente do Federal Reserve nos EUA. Com perdas das ações de bancos e dos principais papéis chamado ‘Kit privatização’, à exceção da Eletrobras, o Ibovespa fechou em queda de 1,18%, aos 100.011,28 pontos, na mínima do pregão.