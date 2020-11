Real Time Big Data: Reis tem 58% em Salvador

Levantamento das intenções de voto em Salvador do instituto Real Time Big Data divulgado nesta terça-feira, 3, mostra uma ampliação da vantagem do candidato Bruno Reis (DEM), e possível vitória ainda no primeiro turno, com 58%. O candidato apoiado pelo prefeito e presidente do DEM, ACM Neto, vem crescendo nas pesquisas desde o início do período eleitoral.

A segunda colocada, Major Denice (PT), não conseguiu chegar nem perto de Reis e aparece com 12% das intenções na pesquisa. A candidata petista, apoiada pelo governador Rui Costa (PT), não teve a mesma sorte que o candidato de ACM, que tem tido sucesso em captar a transferência da aprovação do prefeito na cidade. A pesquisa aponta recorde da aprovação de Costa, que chegou a 80%, próxima à do prefeito, que tem 85%.

Atrás de Denice aparece Olívia Santana (PCdoB), com 8%, Pastor Sargento Isidório (Avante), com 4%, e Cezar Leite (PRTB), com 2%. Bacelar (Podemos) e Hilton Coelho (PSOL) têm 1% cada um e Celsinho Cotrim (PROS) e Rodrigo (PCO) não pontuaram na pesquisa.

A pesquisa, encomendada pela Record Bahia, entrevistou 850 eleitores, tem margem de erro de três pontos porcentuais e foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA) sob o número BA-09117/2020.