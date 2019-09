Recado de Maia para quem quer mudar teto: ‘Vão ficar querendo’

Marcelo de Moraes

O movimento de setores do governo e do Congresso para tentar alterar a regra que estipula um teto de gastos não vai prosperar se depender da vontade do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ontem, ele já tinha dito ao BRP que era contrário à mudança, defendendo que a busca pela racionalização da máquina pública deve acontecer com a contenção de despesas, dentro de uma reforma administrativa.

Hoje, voltei a Maia e perguntei o que ele achava da mobilização dos setores que querem acabar com o teto em busca de maior flexibilidade orçamentária. “Vão ficar querendo”, respondeu, logo depois de participar da abertura da Comissão Geral realizada na Câmara para discutir a crise ambiental no País.