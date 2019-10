Recado para Guedes: reforma é do Congresso

Gustavo Zucchi

Logo após a chegada do ministro da Economia, Paulo Guedes, ao plenário do Senado para colher os louros da aprovação da reforma da Previdência, o senador Omar Aziz (PSD-AM) pediu a palavra e avisou: a reforma é do Congresso. “O que estamos aprovando hoje é muito diferente daquilo que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, recebeu em fevereiro”, disse.

“A população ainda não tem como perceber a importância disso”, afirmou. Ele ainda criticou “aqueles que defendem o modelo chileno” de Previdência, motivo dos protestos que tomam as ruas do Chile nos últimos dias e que deixaram até agora 15 mortos. Guedes é defensor de um modelo de capitalização das aposentadorias de modo semelhante ao adotado no país.