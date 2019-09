Demissão na Receita

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro exonerou Ricardo Pereira Feitosa, chefe da Coordenação-geral de Pesquisa e Investigação (Copei) da Receita Federal, responsável por articulação entre os Poderes para combater crimes como fraude e lavagem de dinheiro, informa o UOL. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta terça, 24. Ele estava no cargo havia quatro meses.

No início do mês o secretário da Receita, Marcos Cintra, foi demitido por encarnar a defesa da volta de um novo tributo aos moldes da CPMF, na contramão do que deseja Bolsonaro. A Receita agora está sob nova direção, a do Banco Central. Segundo o ministro Paulo Guedes afirmou à rádio Jovem Pan, o órgão era até então usado para perseguir políticos bem como aparelhado por governos anteriores.