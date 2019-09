Receita pode ter debandada em altos cargos

Equipe BR Político

O governo pode ver uma debandada em altos cargos da Receita Federal. Reportagem do Estadão mostra que seis subsecretários do órgão fecharam posição: caso sejam efetivadas as indicações políticas para a superintendência do Rio de Janeiro, eles irão renunciar. Isso poderá gerar um efeito cascata, com outros membros da administração da Receita entregando cargos. A crise no órgão começou quando informações dos bastidores deram conta que o secretário Marcos Cintra pediu a troca de delegados chefes de duas unidades no Estado, pedido que teria partido de familiares do presidente Jair Bolsonaro.