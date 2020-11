Recife: Dino reforça apoio do PCdoB a João Campos

Parte da coligação do candidato à prefeitura de Recife pelo PSB, João Campos, o PCdoB reforçou a campanha do filho do ex-governador Eduardo Campos, morto em 2014, com o recente apoio do governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), contra a petista Marília Arraes. Além de fazer parte da coligação, o PCdoB e o PSB são parceiros nos governos municipal e estadual – o primeiro é o partido do vice-prefeito de Recife, Luciano Siqueira, e da vice-governadora de Pernambuco, Luciana Santos.

Embora desagrade à militância petista o apoio de Dino à campanha, neste ano, Marília enfrentou resistência para se candidatar por adversários dentro do PT, como o senador Humberto Costa, para que fosse privilegiada a campanha de João Campos, uma vez que no plano estadual os dois partidos, PT e PSB, são aliados.

Com vistas a 2022, o PSB cobiça o governador do Maranhão, já que PCdoB corre risco de sobrevivência.