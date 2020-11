Recife: Fernando Bezerra diz que ficará neutro no 2º turno

Depois de apoiar o ex-ministro Mendonça Filho (DEM) na disputa pela prefeitura do Recife, o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), afirmou nesta quarta-feira, 18, que se manterá neutro na disputa em segundo turno. Os primos João Campos (PSB) e Marília Arraes (PT) protagonizam a disputa.

“Mantenho, contudo, a disposição de continuar trabalhando em favor da população do Recife, ajudando na interlocução com o governo federal e contribuindo com o desenvolvimento da nossa capital seja qual for o resultado final da eleição”, declarou o senador no Twitter.

No primeiro turno, quando o presidente Jair Bolsonaro decidiu entrar na disputa local e declarar apoio à Delegada Patrícia Domingos (Podemos), houve um desconforto entre o líder, que estava em campanha por Mendonça Filho desde o início, e o chefe do Executivo.

Nesse sentido, trabalhei pela união dos partidos em torno da candidatura do Democratas e, sem êxito, não fomos para o segundo turno. Os números do pleito de domingo demonstram que estávamos certos. (+) — Fernando Bezerra (@fbezerracoelho) November 18, 2020